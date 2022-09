L’Amour est dans le pré : Renée déterminée à conquérir Thierry, elle amène une arme secrète !

Les téléspectateurs verront de nouveaux rebondissements dans L’Amour est dans le pré, diffusé ce 12 septembre 2022. Après avoir vu les prétendantes de Jean se battre pour le conquérir, ils verront en effet la suite des aventures de Thierry. Ce candidat a décidé de convier Sylviane et René à la ferme afin de faire plus amples connaissances avec elles. Ces dernières qu’il a choisies à la suite du speed dating durant lequel il a pu rencontrer ses prétendantes. La bataille s’annonce donc serrée entre les deux femmes, qui sont chacune dotées de qualités exceptionnelles qu’il ne manquera pas de découvrir durant cette semaine.

L’Amour est dans le pré : Renée, prête à tout dans l’épisode du 12 septembre 2022

Afin de faire en sorte que ce séjour se déroule de la meilleure manière possible, Thierry a pensé à tout. Il est ainsi allé jusqu’à nettoyer sa maison de fond en comble pour faire bonne impression auprès de ses prétendantes. Dans l’épisode de ce soir, qu’on a déjà pu découvrir sur Salto, il va donc mettre les bouchées doubles afin de séduire celle qu’il aura choisie parmi Renée et Sylviane. Cette dernière était la première à arriver chez l’agriculteur et déjà, elle a commencé son jeu de séduction. Renée a quant à elle eu un problème de voiture. Ce qui a fait en sorte qu’elle soit venue plus tard par rapport à sa rivale.

"J'adore quand ça se passe comme ça" 🥰

La température monte d'un cran dans #ADP !

Lundi à 21:10 pic.twitter.com/LxtRULlLcq — M6 (@M6) September 9, 2022

La prétendante de Thierry dans L’Amour est dans le pré a avoué avoir une arme secrète afin de séduire son homme. Et elle ne lésinera pas sur les moyens pour parvenir à ses fins. Sylviane a d’ailleurs déjà à s’inquiéter, car Renée l’a dit : « Je vais éliminer Sylviane ». Elle a préparé de la nourriture pour un régiment, avec du poulet à la basquaise dans sa cocotte-minute. Cette dernière qu’elle a définie comme étant son arme secrète pour s’assurer la victoire devant le candidat. L’émission diffusée ce soir sur M6 promet donc déjà d’être riche en rebondissements. Il reste à savoir si, comme ce fut le cas pour Jean, les prétendantes de Thierry vont se disputer durant cette semaine. La réponse, ce soir.