Ici tout commence (spoiler) : David dépasse les bornes, Ethan et Samia s’embrassent… Résumé en avance du mardi 13 septembre 2022 sur TF1

Dans le dernier épisode d’Ici tout commence, Ethan n’a pas tenu parole. En effet, protégé par Axel auprès du directeur, le fils de Cardone a cependant replongé dans son addiction. De son côté, Gaétan a enfin sauté le pas avec Salomé. Agacé par l’arrivée à la coloc du séduisant Livio, il s’est décidé à inviter la jeune fille à boire un verre. Entre Anaïs et David, une mise au point s’impose. Grillée par son ex petit ami, elle a dû avouer à Lisandro la véritable nature de leur relation. Dans ce résumé spoiler en avance de ITC du mardi 13 septembre 2022, Ethan lance un appel à l’aide… Salomé repousse des avances trop insistantes, quant à Lisandro, il est sur les nerfs !

Ici tout commence en avance 13 septembre 2022

Inquiété à l’idée d’avoir dorénavant Lisandro sur le dos, David propose à Anaïs d’aller lui parler, mais cette dernière décline son offre. Au bar du Double A, David se permet quelques familiarités avec un client. Or, son humour a fait mouche ! Néanmoins, il se fait recadrer par Lisandro et croît désormais que ce dernier l’a pris en grippe. Le ton commence à monter et le jeune homme finit par lâcher au compagnon d’Anaïs qu’il n’a aucune raison d’être jaloux. Très remonté contre cet élève impertinent, Lisandro demande à sa petite amie de clarifier les choses avec lui. Le chef de salle craint que le mauvais esprit du nouvel étudiant influe sur toute une promotion. Anaïs ne peut qu’approuver, elle ne parlera plus de sa relation actuelle avec cet ex encombrant.

Ethan et Samia s’embrassent

Dans la série Ici tout commence, les histoires d’amour se nouent parfois difficilement. Salomé se décommande auprès de Gaétan pour le coffee-shop, car le Master est sur le point de commencer. En outre, Livio a proposé à la jeune fille de la coacher. Gaétan peine à cacher sa jalousie. Plus tard, il retente sa chance auprès de Salomé sur les conseils de Tony. Durant leur entraînement, Livio fait des avances à la jeune cheffe, mais est très vite éconduit par cette dernière. De retour aux marais, Gaétan a sorti le grand jeu et sert à Salomé une Piña Colada faite maison. Il lui demande comment s’est passée sa journée. Salomé lui raconte ce qu’il s’est passé avec leur colocataire italien et en profite pour mettre également les choses au clair avec lui. Avec ce qu’il s’est passé avec Swan, elle souhaite penser à ses études et à rien d’autre.

Après une nuit passée à travailler dessus, le binôme formé par Ethan et Samia a réussi à sortir des macarons très réussis. Devenus complices, ils finissent par s’embrasser passionnément, mais Samia interrompt l’étreinte. Ils s’accordent sur le fait qu’ils doivent se concentrer sur leur travail. Plus tard, voyant l’air fatigué de son ami, Axel souhaite s’assurer qu’il n’a pas replongé. Le fils du Cardone lui fait s’avoir qu’il a simplement travaillé d’arrache-pied avec Samia pour qui il ne tarit pas d’éloges. À l’heure de la dégustation, le travail présenté par Ethan et Samia fait son petit effet auprès du jury. Toutefois, ce sont les macarons de Deva et Jasmine qui ont raflé la mise. Bien qu’ils soient déçus, Ethan et sa partenaire sont félicités par la cheffe Cardone. Cette dernière a particulièrement été impressionnée par une idée qu’elle attribue par erreur à son fils. Sous les yeux ébahis de Samia, Ethan ne rectifie par sa mère. Déçue par son camarade, la jeune fille le remballe. Au foyer, Ethan admet au neveu du directeur avoir replongé dans les amphétamines et lui demande de l’aider à décrocher.