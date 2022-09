Un, Dos, Tres de retour : Pablo Puyol (Pedro) et Silvia Marty (Ingrid) absents du casting ? On a la réponse

Intitulée UPA Next, la nouvelle série basée sur l’univers d’Un, Dos, Tres ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez. Cette fiction qui a conquis le cœur du public dans les années 2000 racontait l’histoire de vingt jeunes qui ont été admis dans la meilleure école des arts de la scène. Les personnages principaux devraient pour la plupart revenir dans ce reboot comme cela a été annoncé ces dernier mois. Le responsable de The Mediapro Studio a toutefois tenu à être sincère sur le fait que de grands absents puissent se faire remarquer : « Nous avons fait une analyse et, avec autant de personnages, il fallait trouver l’alchimie parfaite et nous ne pouvions pas compter sur tout le monde. Nous avons pris des décisions après mûre réflexion en équipe ».

Un retour pourtant très attendu

La suite d’Un, Dos, Tres se fera donc sans les personnages emblématiques de Pedro et Ingrid. Ces deux élèves de l’Académie de Carmen Carranz ne reviendront donc pas dans la série. Incarnés à l’époque par Pablo Puyol et Sylvia Marty, ils n’ont en effet pas pu être intégrés dans le casting. Ce, malgré le fait que toutes les possibilités aient été exploitées. La meilleure école de danse du pays devra donc faire sans celui que le public attendait particulièrement dans UPA Next : « Nous avons parlé avec Pablo et avons envisagé de l’ajouter, ce n’était pas possible mais il y aura bien sûr un clin d’oeil affectueux ».

"Un, Dos, Tres": une bande-annonce pour le revival, "Upa Next": Upa Next, suite de la série culte des années 2000, se dévoile dans une première bande-annonce. https://t.co/h1quxCrwPg pic.twitter.com/9zxKj1W5sx — 123 INFO FRANCE (@123_INFO_FR) September 3, 2022

Toujours Javier Pons, le responsable auprès de The Mediapro Studio de rassurer le public comme quoi Pablo Puyol avait effectivement été contacté par la production d’UPA Next. Ce, sans qu’aucun accord n’ait pu aboutir entre les deux parties. Il a toutefois tenu à clarifier les choses comme quoi il n’existait aucune tension avec le comédien. Au moins, le public pourra cette fois être fixé. Un, Dos, Tres reviendra bien avec la plupart de ses personnages les plus emblématiques. Tous ne seront malheureusement pas de la partie comme ce sera le cas de Pedro et Ingrid.